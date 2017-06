Motos son estacionadas en cualquier parte de la vía pública como veredas y áreas verdes

Muchos las emplean para evadir el tráfico de la ciudad, por practicidad y también por que las pueden estacionar en cualquier parte, incluso en las veredas y áreas verdes sin que nadie les diga absolutamente nada. Como muestra de ello basta con pasar por la cuadra 6 del jirón Camaná, la cual se convertido en un estacionamiento de motocicletas donde ocupan las área verde a pocos metros de la sede del Ministerio de la Mujer. Pero los conductores de estos vehículos menores argumentan que estacionan sus motos aquí mientras entregan documentos en entidades cercanas del centro histórico de Lima, los motociclistas también se excusan aduciendo que no tienen donde dejar sus unidades y que aparcarlas en un estacionamiento para autos les resulta muy costoso.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que mostramos esta situación, pero hasta el momento nada se ha hecho al respecto. El especialista en transporte, Luis Quispe Candia, indicó que no hay estacionamientos delimitados para motos y por ser vehículos pequeños no buscan un lugar específico para aparcar y cualquier lugar de la vía pública es el adecuado para los motociclistas.

Por su parte representantes del municipio de Lima indicaron que este problema es responsabilidad de la División de Transito de la policía Nacional.