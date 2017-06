Reglamento de Alimentación Saludable: especialista aclara que los parámetros establecidos no se rigen con la OMS

Los trabajadores del Colegio de Nutricionistas del Perú y ASPEC realizaron una protestas en los exteriores del Ministerio de Salud para exigir la modificación del Reglamento de Alimentación Saludable, ya que consideran que los productos altos en azúcares, grasas saturadas y sodio no deben ser considerados sanos porque son nutrientes críticos que propician enfermedades como la diabetes, hipertensión e incluso cáncer.

Cabe señalar que según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que un alimento sea considerado alto en grasas saturadas debe superar el gramo y medio por cada cien gramos de producto. Sin embargo, el reglamento de la ley de alimentación saludable permite hasta 6 grados de grasas saturadas.

Ante esta situación, la Lic. Saby Mauricio Alza, decana nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, estuvo en los sets de Buenos Días Perú y manifestó que la situación es preocupante porque este reglamento intenta disfrazar los parámetros superiores de la OMS, debido a que este reglamento cuadriplica su valor sin ser reflejado en el etiquetado, lo que ocasiona que el consumidor asuma que el producto es sano; sin embargo, la realidad es otra.

Asimismo, detalló que la salud necesita efectividad y no se puede experimentar en base a un proyecto porque si bien es cierto, en otros países se ha hecho periodo de prueba con parámetros que no se rigen a la organización, los resultados no han sido los esperados. Es el caso de Chile que en su primer año no logró reducir la obesidad en su país y según la decana Saby Mauricio, esto se debe en gran parte a que su reglamento no se encuentra en función al establecido por la OMS.

Finalmente, detalló que estos parámetros oficiales se han definido en base a estudios científicos que tienen como finalidad resolver los problemas de sobrepeso y obesidad infantil a nivel mundial.