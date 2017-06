Jaime Delgado sobre cobro por uso de baños: “La ciudad debería instalar baños públicos”

A propósito del tema sobre el cobro por usar los servicios higiénicos en algunos centros comerciales se ha generado un gran debate. La gran mayoría de personas han manifestado su indignación por el pago del servicio, mientras otros justifican el pago de 50 céntimos como un medio para mantener dichos espacios limpios y seguros. Cabe indicar que en el año 2016, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso presentó un proyecto de ley en el cual se establecía el derecho de los consumidores al uso gratuito de los servicios higiénicos dentro de los centros comerciales y en todas las instituciones públicas.

Sobre este tema Jaime Delgado, ex presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) señaló que si no se instala un sistema accesible de servicios públicos en la ciudad, seguirá pasando que todos los choferes de buses, combis, policías, comerciantes ambulantes, etc. tienen que estar buscando donde realizar sus necesidades fisiológicas, ya que su centro de labor en la misma ciudad, pero ante esto cualquier rincón en la calle será usado como baño. “Esta situación afecta a la urbe en términos de ornato y salubridad, por lo resultaría mas barato para la ciudad instalar baños públicos” indicó el ex presidente de Aspec.

En otro momento opinó sobre la reciente aprobada ley de la alimentación saludable, de la cual es autor, y señaló que los parámetros reguladores deben ser los de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuales ya están fijados en los modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que es una herramienta para clasificar alimentos y bebidas procesados y ultraprocesados con niveles excesivos de nutrientes críticos como azúcares, sal, grasas totales, grasas saturadas y grasas trans.