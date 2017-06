MML retiró casetas de construcción en playa “Los Yuyos”

Ante la situación incómoda que reportaron lo vecinos de Barranco por la cimentación de una plazuela en la playa "Los Yuyos", el municipio del distrito paralizó los trabajos realizados por la empresa Alta Mar que instaló un contenedor para cercar la zona y proceder al inicio de la obra valorizada en 8 millones de dólares.

Sin embargo, esta madrugada, la Municipalidad de Lima retiró las casetas de construcción que fueron colocadas en la zona por parte de esta empresa a cargo del proyecto “Ana María”.

El gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, Christian Rosenthal, señaló que no se ha autorizado la ejecución de estas obras, por lo tanto, no se puede colocar alguna instalación que restringa el acceso del mar. Asimismo, agregó que la empresa Alta Mar colocó materiales de forma ilegal, ya que no existe el permiso requerido por la autoridad autónoma de la Costa Verde.