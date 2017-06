Jesús María: perros considerados de raza “peligrosa” deben usar correa y bozal

En el distrito de Jesús María, personal de Fiscalización y del Área de Bienestar de la municipalidad distrital, recordó a sus vecinos que mediante la ordenanza, dada en el año 2007, los perros mascotas deberán ser paseados obligatoriamente con correa y en caso de ser razas consideradas ”peligrosas”, con el respectivo bozal. La ordenanza también específica a los vecinos de este distrito que todas las mascotas deben ser registradas en la Municipalidad de Jesús María, para de esta manera tener un mejor control de la población canina del distrito. La medida fue establecida para brindar espacios más seguros para la población y las mascotas.

Para este trámite solo es necesario presentar una copia del DNI del dueño responsable, fotos de cuerpo entero del can, control de vacuna antirrábica, certificado de salud expedido por médico veterinario, solicitud de inscripción y pago de 18 soles. Para los casos de los canes considerados “potencialmente peligrosos” se debe presentar Certificado de Salud Mental del dueño del can, declaración jurada de no haber sido sancionado en los últimos tres años, póliza de seguro o declaración jurada por daño a terceros y un pago de 50 soles.

Cabe indicar que dentro de las razas “peligrosas”, los especialistas consideran a los Bull Mastiff, Doberman, Fila Brasilero, Tosa Japonés, Rottweiler, Pitbull y Dogo Argentino.