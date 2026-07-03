Bomberos peruanos reciben homenaje con pollo a la brasa y ceviche en Venezuela

Los bomberos peruanos que participan en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto en Venezuela fueron sorprendidos con un emotivo homenaje gastronómico como muestra de agradecimiento por su trabajo en las zonas afectadas.

Compatriotas residentes en Venezuela, junto a ciudadanos venezolanos, prepararon pollo a la brasa, ceviche y otros platillos típicos peruanos para el equipo USAR Perú, que permanece desplegado en el estado de La Guaira realizando labores de rescate.

Los rescatistas destacaron que, pese a la satisfacción de encontrar sobrevivientes, enfrentar el hallazgo de víctimas mortales representa un fuerte impacto emocional. Por ello, señalaron que reciben apoyo permanente de un equipo de psicólogos que vela por su bienestar mental durante la misión.

El equipo USAR Perú continúa apoyando las operaciones de emergencia en Venezuela, mientras la población local reconoce la entrega y el compromiso de los bomberos peruanos en las labores de rescate.