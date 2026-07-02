Donald Trump pierde ante la Corte Suprema por ciudadanía por nacimiento: ¿Qué buscaba su proyecto?

Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el proyecto presentado por Donald Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense. Tras esta decisión, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay compartió su opinión sobre el tema, que ha generado controversia en diversos sectores.

En entrevista con Buenos Días Perú, Rodríguez Mackay saludó la decisión de la máxima instancia judicial del país norteamericano y explicó minuciosamente en qué consistía la normativa que buscaba implementar el presidente norteamericano.

“Me produce alegría el resultado de la decisión jurisdiccional al más alto nivel en Estados Unidos. Aquellos bebés que nacen en territorio estadounidense, pero que son hijos de migrantes irregulares, sea cual sea su condición de temporalidad, según él, no eran estadounidenses”, comentó el excanciller.

¿Cómo es la situación en Perú?

Al ser consultado sobre la situación de los extranjeros que han tenido hijos en el Perú, Miguel Ángel Rodríguez Mackay recordó que la Constitución Política fue modificada de manera positiva respecto a un tema similar al que se debate en Estados Unidos.

“En el caso peruano, eso ya acabó. La Constitución Política ha sido cambiada para bien. Todos los nacidos en el exterior, hijos de padre o madre peruana, son peruanos de nacimiento. Eso es por ius sanguinis, es decir, derecho de sangre”, explicó.

Por último, Rodríguez Mackay hizo un llamado a las autoridades peruanas para reforzar el control en las fronteras, debido al elevado flujo de ingreso de extranjeros. Además, mencionó que el Perú es el segundo país de Sudamérica que más ciudadanos venezolanos ha recibido como consecuencia de la crisis que se vive en dicho territorio.