Carolina Bigott reporta que hay entre 15 a 20 brigadas de rescate en Venezuela

Carolina Bigott, corresponsal de Panorama en Venezuela, informó a Buenos Días Perú que se sintió un nuevo remezón en dicho país. Señaló que a las 7 y 02 de la mañana ocurrió el sismo con una magnitud entre 4.8 y 5.1, además que se sienten réplicas cada hora. En tanto, comentó que han visitado el estado de la Guaira, que es la zona más golpeada por los fuertes terremotos, pero no se han reportado nuevas contingencias.

CRECE EL APOYO A VENEZUELA

Hay al menos entre 15 y 20 brigadas internacionales, más que todo en labores de búsqueda no de remoción de esombros. Indicó que el día de ayer la brigada de Perú rescató a una persona en la mañana y la brigada estadounidense rescató a otra durante la noche.

Bigott señaló que se trata de la sexta noche desde el fuerte evento telúrico, sin embargo, pese al apoyo internacional, aún faltan manos para rescatar a los sobrevivientes que aún se encuentran bajo los escombros.