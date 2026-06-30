Europa en alerta máxima: aumenta el número de fallecidos por ola de calor extremo

La ola de calor extremo que se registra en buena parte de Europa desde el pasado 17 de junio deja varias víctimas mortales y las cifras van en aumento. Las autoridades de Francia, Reino Unido y Alemania, los países más afectados, se mostraron alarmadas por la situación.

El balance más grave hasta el momento es el de Francia. Según la agencia pública Santé France, entre el 24 y el 27 de junio se registraron aproximadamente 1.000 fallecimientos más de lo habitual, cifra que las autoridades vinculan con el calor extremo.

ADULTOS MAYORES

Mientras en el Reino Unido murieron seis personas desde el miércoles pasado hasta este domingo, la mayoría mientras se bañaban en espacios de agua abiertos para combatir el fuerte calor, algunas entidades particulares señalan que el número puede ser mayor.

En Alemania, dos personas, adultos mayores, murieron en la ciudad de Berlín mientras se bañaban y otra fue dada por desaparecida en Hamburgo tras entrar al río Elba para refrescarse; estos días el país tiene récords históricos de altas temperaturas.

CALOR SEGUIRÁ

Según datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), unos 190 millones de europeos han experimentado este domingo temperaturas de al menos 35ºC, expertos consideran que el fenómeno seguirá por lo menos dos semanas más.