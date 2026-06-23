Perú llegó al Mundial gracias a la música de la agrupación "Los Mirlos"

Perú se quedó sin mundial, pero cuando Lionel Messi anota y Argentina celebra, una melodía nacida en la selva peruana resuena en los estadios de la Copa del Mundo 2026. La agrupación Los Mirlos, íconos de la cumbia amazónica originarios de Moyobamba, se convirtieron en protagonistas musicales de la máxima cita futbolística mundial al ser considerados por la Asociación de Fútbol Argentino para acompañar las celebraciones de gol.

La propuesta despertó sorpresa y orgullo en redes sociales, ya que no todos los días una canción peruana logra colarse en la banda sonora de una selección que tiene a Lionel Messi como principal figura y que busca volver a levantar la copa.

"Ellos han sido los pioneros y que tomen la selección de Argentina que tome un tema de Los Mirlos. Verdad que nos sentimos muy emocionados, muy felices y contentos", manifestaron los integrantes de la agrupación.

Victoria para música peruana

Aunque diversos medios argentinos señalan que la FIFA habría optado finalmente por otra canción para los festejos oficiales, el simple hecho de que Los Mirlos fueran considerados representa una victoria para la música peruana. La danza de Los Mirlos, melodía que durante años hizo bailar a generaciones enteras, logró trascender fronteras y llegar a la fiesta más grande del planeta.

Reconocimiento internacional

El reconocimiento a la agrupación moyobambina demuestra que el fútbol también se juega fuera de la cancha. Pese a que la selección peruana no clasificó al Mundial, el ritmo de la selva encontró la forma de llegar hasta la máxima cita futbolística, llevando el sonido de la cumbia amazónica a los oídos de millones de espectadores en todo el mundo.