Exjefe de la DINI analiza crisis social en Bolivia: ¿Ponchos rojos estarían detrás de las protestas?

Tras conocerse la crisis social que atraviesa Bolivia desde hace varios días, con una serie de heridos producto de los enfrentamientos entre ciudadanos y policías, el exjefe de la DINI, Max Anhuamán, analizó la situación que se vive en la nación altiplánica.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Anhuamán compartió su postura sobre quiénes estarían detrás de las manifestaciones en el territorio boliviano y sostuvo que se trataría de un grupo radical con presunta influencia de otros países.

“Los Ponchos Rojos son una organización aymara. No son todos los aymaras, sino un grupo radicalizado que nació en 2003 con el tema del gas y que fue preparándose con agentes venezolanos y cubanos (…) Lo que se vive ahora en Bolivia es consecuencia del trabajo sostenido de Evo Morales con los Ponchos Rojos”, manifestó.

Al ser consultado sobre los disturbios registrados en la nación vecina, Max Anhuamán calificó estas acciones como actos terroristas. Además, señaló que un sector de este grupo habría ingresado al Perú tras el gobierno de Pedro Castillo.

¿Cómo se encuentra la frontera entre Perú y Bolivia?

En medio de esta crisis social, se viene registrando el bloqueo de algunas vías en la frontera Perú-Bolivia, situación que ha provocado una baja afluencia de ciudadanos en el puente Desaguadero, pese a que este punto es considerado una zona altamente comercial. ¿Hasta cuándo se mantendrá esta situación?