Manifestantes se enfrentan a la policía en Bolivia: ¿Qué está sucediendo en el país altiplánico?

Con bombardas en la mano y piedras, ciudadanos bolivianos llevan varios días enfrentándose a la policía, dejando una serie de heridos. Pero, ¿qué está sucediendo realmente en el país vecino? El periodista Raúl Peñaranda compartió su análisis sobre lo ocurrido.

En entrevista con Buenos Días Perú, Peñaranda recordó que el actual mandatario, Rodrigo Paz, se impuso con un amplio margen en las elecciones. Además, señaló que el estallido social comenzó a raíz de una norma que fue difundida hace más de un mes.

“Tenemos seis meses de un gobierno que ganó con amplitud y un nuevo escenario político. El tema se inició hace un mes y medio con una marcha de indígenas del norte amazónico boliviano por una ley agraria que no los afectaba, pero todo se politizó”, comentó.

¿Cuál es la ley en cuestión?

Al ser consultado sobre la norma, Raúl Peñaranda explicó que hubo una mala interpretación de la iniciativa. “La ley tenía una disposición para quienes tienen una pequeña propiedad agraria: podían vender sus tierras para obtener créditos y así convertirse en mediana propiedad. Eso hizo pensar que les iban a quitar sus tierras”, precisó.

Finalmente, Peñaranda indicó que detrás de las manifestaciones registradas en Bolivia habría grupos violentos que buscan la salida del presidente. Sin embargo, según su apreciación, el jefe de Estado aún mantiene legitimidad y popularidad, lo que podría favorecer al gobierno de Rodrigo Paz.