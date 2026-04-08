Excanciller Rodríguez Mackay: Alto al fuego entre EEUU e Irán no es la paz, pero ayuda a las negociaciones

En entrevista con Buenos Días Perú, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay destacó el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, señaló que no es la paz, pero ayuda a las negociaciones.

Indicó que, desde hace 35 días, EEUU e Israel bombardean distintas ciudades iraníes, luego que este país se negara a firmar un acuerdo para evitar la proliferación de armas nucleares, lo que desató la crisis.

ESTRECHO DE ORMUZ

El acuerdo que suspende los ataques entre ambos países por dos semanas fue propuesto por Pakistán, tiene 10 puntos que delegados de Estados Unidos e Irán deben negociar para llegar a una paz definitiva.

El diplomático señala que un punto principal a debatir es el desbloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo del planeta, algo a lo que el gobierno iraní se niega por el momento.