Embajador de Perú en Israel sobre conflicto con Irán: “no hay bajas en la comunidad peruana”

La creciente escalada de violencia en Medio Oriente ha dejado múltiples afectados tras los bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán, así como el posterior contraataque iraní en distintos puntos de la región. En ese contexto, el embajador del Perú en Israel, Javier Sánchez-Checa Salazar, informó sobre la situación actual de los ciudadanos peruanos que residen en territorio israelí.

"No hay bajas ni heridos entre los peruanos"

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, con Claudia Chiroque y Martín del Pomar, el diplomático precisó que hasta el momento no se han registrado víctimas peruanas. “No se reportan bajas ni heridos en la comunidad peruana, estamos en permanente contacto con ellos. Se les recomienda seguir los consejos de las autoridades israelíes y de la Embajada, no abandonar las casas y estar cerca a los refugios”, manifestó.

El funcionario relató además que “hoy impactó un misil al sur del país donde hay una comunidad peruana considerable, afortunadamente no se reportaron víctimas qué lamentar, pero sabemos que sí hay connacionales que han visto afectadas sus viviendas”, explicó, al detallar los efectos del reciente ataque en zonas donde residen compatriotas.

Sánchez-Checa destacó que, pese a las recomendaciones de no movilizarse debido al riesgo existente, la Embajada logró asistir a una familia peruana que se encontraba atrapada en Jerusalén. Según indicó, se les apoyó para trasladarse hasta la frontera con Jordania, desde donde lograron cruzar y ponerse a salvo. Posteriormente, viajarán hacia Madrid para abordar un vuelo de retorno al Perú.

Comunicación y datos importantes

El embajador enfatizó la importancia de que los ciudadanos peruanos mantengan comunicación constante con las autoridades diplomáticas, tanto desde Israel como desde el Perú, ya que contar con un registro actualizado permite brindar asistencia oportuna ante cualquier emergencia. Para ello, recordó que se encuentra habilitado el teléfono de emergencia 972 53 583 5808 y que, a través de las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de la Embajada del Perú en Israel, también se difunde información y canales de contacto para los connacionales.