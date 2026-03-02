Ataque de Estados Unidos a Irán: consecuencias del conflicto en Medio Oriente

El último fin de semana, el mundo despertó con la noticia del bombardeo de Estados Unidos contra Irán, hecho que habría causado la muerte del ayatolá Ali Jameneí y generado una respuesta inmediata del régimen iraní contra diversas bases norteamericanas ubicadas en el Medio Oriente.

CONSECUENCIAS DEL ATAQUE

De acuerdo con el analista Martín del Pomar, diversas naciones del mundo podrían verse perjudicadas por este conflicto, que ya viene dejando víctimas mortales y una creciente tensión internacional. Una de las principales preocupaciones es el posible cierre del estrecho de Ormuz, zona estratégica por donde transita más del 20 % del petróleo que se distribuye a nivel mundial. “En una semana podríamos tener un incremento en el precio del combustible”, advirtió.

Asimismo, precisó que China, uno de los principales aliados comerciales de Irán, también se vería afectada si se restringe el tránsito de embarcaciones por dicha vía marítima, debido a que el país asiático figura entre los mayores compradores de petróleo iraní junto a otras naciones de la región. “El principal aliado que le queda es China (…) Si se cierra el estrecho, tendrían problemas comerciales importantes”, señaló.

¿CÓMO ERA LA VIDA DE LOS IRANÍES?

Décadas atrás, la vida en Irán presentaba un panorama distinto. En ese entonces, las mujeres contaban con mayores libertades y derechos similares a los de los hombres, como acceder a la educación universitaria o practicar deportes. Sin embargo, esta situación cambió tras la instauración del régimen religioso liderado por el ayatolá Ali Jameneí.

Cabe señalar que, según diversos reportes internacionales, las mujeres que vulneraban las normas impuestas por el régimen podían ser sancionadas con castigos físicos en espacios públicos, situación que generó el rechazo y la condena de autoridades y organismos internacionales de derechos humanos.