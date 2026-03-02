Conflicto en Medio Oriente: Analista advierte posible alza en precio de combustibles en pocas semanas

En entrevista con Buenos Días Perú, el analista internacional Francisco Belaúnde señaló las posibles repercusiones en el mundo por el conflicto bélico tras los ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Según el especialista, la extensión de las hostilidades militares plantea un riesgo directo para el suministro energético global.

Belaúnde señaló que una de las consecuencias más críticas de una guerra prolongada sería el cierre del Estrecho de Ormuz, un punto geográfico estratégico por donde transita el 20% del petróleo y gas del mundo.

Impacto en el bolsillo

"Lo sentiríamos todos en el bolsillo porque al subir el precio del petróleo, lógicamente la gasolina también, y eso va a llevar a un aumento general de los precios", advirtió en diálogo con Panamericana Televisión.

Respecto al tiempo en que los consumidores peruanos notarían este incremento, el analista estimó que no habría que esperar meses. Dependiendo de la magnitud del alza internacional, los efectos en los precios locales podrían percibirse en cuestión de unas pocas semanas.

El rol Rusia y China

Al ser consultado sobre la postura de Rusia y China, Belaúnde indicó que, aunque son socios de Irán, hasta el momento han evitado un apoyo físico real, limitándose a condenar los ataques. "Rusia está con sus propios problemas en la guerra de Ucrania, que la está consumiendo; no va a hacer nada para ayudar a Irán", explicó. No obstante, mencionó versiones aún no confirmadas sobre la posible entrega de drones suicidas perfeccionados por Rusia al régimen iraní.

Táctica de un "país débil"

Sobre el lanzamiento de misiles iraníes contra diversos países en la región, el especialista calificó estas acciones como una táctica de disuasión de un país que se sabe militarmente inferior a Israel y Estados Unidos.

"Irán es débil... la manera que tienen de tratar de frenar esos ataques es decir: 'si ustedes me atacan, yo ataco a todos sus amigos'. Es una táctica para generar caos y que los aliados presionen a Estados Unidos para frenar la ofensiva", concluyó Belaúnde.