Jorge Luis Salinas en el Milan Fashion Week: desfile será transmitido este domingo por Panamericana

Desde la capital de la moda en Italia, el diseñador peruano Jorge Luis Salinas se prepara para su segunda participación consecutiva en el Milan Fashion Week. En entrevista con Buenos Días Perú, Salinas compartió los detalles de su nueva colección y el proceso de confección detrás de cada prenda que desfilará en la pasarela este fin de semana.

La colección de este año rinde homenaje al virreinato peruano, una etapa que ha aportado "mucha textura y color" a las creaciones del diseñador. Salinas detalló que las piezas están confeccionadas con materiales autóctonos de alta calidad como fibras de algodón mercerizado para los vestidos y fibra de alpaca para chompas de estilo oversize.

Valor del trabajo artesanal

Uno de los pilares de su propuesta es el enfoque social y de sostenibilidad. Salinas trabaja desde hace dos años con un grupo de aproximadamente 60 artesanas de diversas provincias del país y de Lima, quienes tejen cada pieza a mano utilizando la técnica del crochet sobre moldes.

"Una prenda puede demorar en tejerse un mes y medio entre dos personas. Es un proceso de mucho amor al arte, no es tejer por tejer", explicó el diseñador, resaltando que este modelo de slow fashion es lo que hoy busca y valora el mercado europeo.

Evolución y marca Perú

Tras iniciar su carrera con la marca de jeans Emporium, Salinas ha evolucionado hacia la alta moda, buscando una identidad propia basada en la perfección del tejido y el uso de insumos nacionales. Esto le ha permitido ganarse un lugar en el exigente mercado de Milán, donde los críticos valoran que el diseño provenga directamente del país de origen de las fibras.

¿Dónde y a qué hora ver el desfile?

El desfile donde Jorge Luis Salinas exhibirá sus diseños será transmitido en vivo este domingo 1 de marzo desde las 8:00 a. m. a través del programa El Dominical de Panamericana Televisión, bajo la conducción de Carlos Cacho.