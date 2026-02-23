Periodista mexicano tras caída de "El Mencho": "Se espera que se restablezca la paz y tranquilidad"

Luego de que fuera abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un operativo militar con inteligencia de Estados Unidos, se reportaron más de 250 bloqueos en 20 estados, incendios, el cierre de aeropuertos y la suspensión de clases en gran parte del territorio de México.

En diálogo con Buenos Días Perú, el reportero mexicano del Grupo Imagen, David Vicenteño, señaló que el país inicia una semana con mucha incertidumbre por la muerte de uno de los últimos grandes capos del narcotráfico.

"Las autoridades, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó 252 bloqueos en diferentes carreteras y caminos de 20 estados tras la captura del líder del Cártel de Jalisco", manifestó Vicenteño.

El periodista detalló que "El Mencho" falleció durante el traslado desde un municipio de Jalisco tras un operativo bastante violento, y que ahora será la Fiscalía General de la República la encargada de establecer los estudios periciales para confirmar su identidad.

Clases suspendidas en universidades de varios estados

Vicenteño informó que en estados como Michoacán, Nuevo León y Guanajuato no hay clases este lunes y las actividades están prácticamente paralizadas. "El órgano de administración judicial consideró que todos estos jueces federales o magistrados en estos circuitos en estas entidades en donde hubo violencia pueden declarar día inhábil", agregó.

Asimismo, el hombre de prensa indicó que se espera la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para conocer más detalles del operativo que permitió la captura del líder del CJNG.

Recomendaciones a la población

El periodista señaló que en estados como Guanajuato, Jalisco y Michoacán las autoridades recomiendan a la población mantenerse resguardada y no brindar información falsa, manteniéndose informados por canales oficiales. "Se espera que se restablezca la paz y tranquilidad en todas estas entidades donde hoy no hay clases y que se establezca la identidad de estas tres personas que fallecen en el traslado", precisó Vicenteño.

Sobre posible reorganización del CJNG

David Vicenteño indicó que analistas y especialistas en materia de seguridad señalan que, aunque familiares de "El Mencho" se encuentran detenidos, "propiamente no hay una cabeza", pero el CJNG tiene tantas cabezas en diferentes entidades del país que estos grupos de manera regional se podrían reorganizar.

"Podrían ir desfragmentando para poder operar de manera local en los estados", puntualizó, recordando que durante la pandemia por la COVID-19 comenzaron a extorsionar, secuestrar y cobrar piso para seguir delinquiendo.