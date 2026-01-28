Paraguay entrega a alias “El Monstruo” a autoridades peruanas para su extradición

ACTUALIZACIÓN

Las autoridades de Paraguay entregaron la mañana de este miércoles 28 de enero, a la Policía Nacional del Perú (PNP), a Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo", como parte del proceso de extradición para que sea procesado por diversos delitos.

NOTA ORIGINAL

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', será extraditado este miércoles 28 de enero desde Paraguay hasta Perú, para cumplir los 32 años de prisión en su contra y afrontar los procesos que tiene con la justicia nacional.

La periodista judicial del diario "La última hora" de Paraguay, Lis Acosta, señaló en diálogo con Buenos Días Perú, indicó que el cabecilla de "Los Injertos del Cono Norte" se encuentra en el Grupo Aerotáctico del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en donde se está movilizando todo para su envío a nuestro país.

"Se están haciendo las inspecciones médicas, incluso hay la presencia de ambulancias. Se cree que ya fue trasladado desde la ciudad de Emboscada donde estaba en la penitenciaria máxima. Estaba previsto para las 8:30 a.m. (6:30 a.m. hora Perú), pero creo que será antes a empezar a enviarlo", señaló.

Despliegue de seguridad

Acosta resaltó que se ha desplegado la movilización de seguridad para su traslado ya que anteriormente se ha hablado de un plan de fuga e intento de soborno a autoridades paraguayas cuando fue detenido en septiembre del año pasado.

¿Qué medidas se han tomado para su traslado?

La periodista indicó que se ha preparado la operativa de Interpol de Paraguay en conjunto con la Policía Nacional del Perú y la paraguaya. En un primer momento, se habló de que se trasladaría antes de lo previsto, pero al parecer van cambiando el horario por seguridad.

"Esto tiene un fuerte despliegue policial y de las fuerzas de inteligencia de Paraguay. Están tratando todo con sigilo, no están diciendo el horario correcto, al parecer para desviar la atención a raíz de la seguridad que tienen que tomar en cuenta a raíz del peligro que acarrea 'El Monstruo'", manifestó.

Posibles dificultades presentadas

Al ser consulta sobre las dificultades que se presentaron para el traslado, mencionó que desde la policía paraguaya se ha mencionado que desde Perú se estaría filtrando información sobre Erick Hernández y porque hay una "desconfianza" que se mantiene desde su captura hasta su extradición.