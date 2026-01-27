Hielo invisible o 'black ice' mantiene a miles de personas en confinamiento en el sur de EE. UU.

Una severa tormenta invernal viene afectando a distintos estados de Estados Unidos, dejando 22 personas fallecidas y más de un millón de usuarios sin energía eléctrica, según reportes oficiales. El fenómeno, marcado no solo por la nieve sino por la peligrosa formación de hielo negro, ha impactado con fuerza en zonas poco acostumbradas a estas condiciones climáticas. Desde McKinney, en el área de Dallas, describió Karen Chiroque “Texas no es un estado que normalmente reciba nieve, pero aquí el problema principal es el hielo”.

La situación ha obligado a miles de personas a permanecer en casa ante el riesgo extremo en calles y autopistas. “Las pistas están completamente frisadas, patinamos incluso caminando”, relató la ciudadana peruana, al advertir que el llamado black ice se forma de manera casi invisible sobre el asfalto. A pesar del uso de sal especial para derretir el hielo, explicó que “manejar en estas condiciones es superpeligroso, por eso desde el viernes no estamos saliendo a trabajar”.

Hielo negro mantiene en confinamiento a comunidades de Texas

En comunidades residenciales como McKinney, el paisaje es inusual: calles vacías, lagos parcialmente congelados y temperaturas extremas. “Hemos tenido picos de hasta -22 grados, por eso todo está frisado”, señaló la residente, quien precisó que incluso cuerpos de agua cercanos amanecieron congelados. Agregó que, a diferencia de otros estados donde la nieve es más visible, “aquí no puedes ni hacer una bola de nieve porque todo es una capa dura de hielo”.

Las autoridades locales emiten alertas constantes para evitar desplazamientos mientras se espera una leve mejora del clima. “Hoy amanecimos a -11 grados y, aunque el pronóstico dice que subirá, el clima es muy cambiante”, explicó la entrevistada. Asimismo, indicó que los condados monitorean la situación y que “recién cuando retiren el hielo de las rutas podremos volver poco a poco a la normalidad”.