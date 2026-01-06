Denuncian nuevas detenciones de periodistas durante instalación de la Asamblea Nacional en Venezuela

La cobertura periodística en Venezuela volvió a quedar bajo cuestionamiento tras la denuncia de nuevas detenciones de comunicadores durante la instalación de la Asamblea Nacional de mayoría chavista. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alertó que al menos 14 periodistas y trabajadores de medios fueron arrestados de manera arbitraria mientras realizaban labores informativas, en un contexto marcado por restricciones severas al ejercicio de la prensa.

Los hechos se produjeron en los alrededores del Palacio Legislativo, donde periodistas fueron intimidados por grupos armados identificados como colectivos chavistas. Según el gremio, a los reporteros se les impidió transmitir en directo, grabar imágenes o tomar fotografías del evento parlamentario, pese a tratarse de un acto de interés público. Cuatro de los detenidos recuperaron su libertad, mientras que diez continúan bajo custodia.

Represión a la prensa durante acto parlamentario en Caracas

De acuerdo con organizaciones de prensa, las detenciones ocurrieron en paralelo a operativos de control que incluyeron la revisión de teléfonos móviles y equipos de trabajo. Estas acciones, denunciaron, afectan directamente el derecho ciudadano a estar informado y limitan el debate público en un país donde los medios enfrentan constantes obstáculos para ejercer su labor con independencia.

La situación ha generado un clima de temor en Caracas, donde parte de la población ha optado por permanecer en sus viviendas ante la presencia de colectivos motorizados que patrullan distintos puntos de la ciudad. Para los gremios periodísticos, estos hechos reflejan la persistencia de prácticas represivas y de censura, en un escenario donde la información circula de forma fragmentada a través de redes sociales y señales internacionales.