Carolina Bigott da detalles de incidente con drones que desató balacera en Palacio de Gobierno de Venezuela

La noche del último lunes 5 de enero se reportaron múltiples disparos y situaciones de extrema tensión en los alrededores del Palacio de Miraflores, en Venezuela, tras el sobrevuelo de drones no autorizados.

En diálogo con Buenos Días Perú, la periodista venezolana Carolina Bigott, confirmó la presencia de drones no identificados y descartó la teoría de algún movimiento en contra del recién juramentado gobierno de Delcy Rodríguez.

Detalló que se pudo detectar al menos 50 drones arriba del palacio de Gobierno, por eso es que la actividad fue fuerte y empezaron a realizar los disparos. Asimismo, dijo que hasta el momento, no hay un comunicado oficial del Gobierno sobre quiénes son los propietarios de los equipos.

Prohibición de drones en Venezuela

Y es que desde el año 2018, ante un presunto golpe de Estado contra Nicolás Maduro, el gobierno venezolano dispuso la prohibición de drones de cualquier tamaño. "No se puede y las autoridades están prestas a detener y tomar acciones a quienes manipulen este tipo de artefactos", puntualizó, y agregó que si una persona intenta ingresar estos equipos al país son decomisados.

Restricciones y detenciones de periodistas

De otro lado, señaló que no se está permitiendo el ingreso al país de periodistas internacionales, ya que no se les están dando visas. Bigott también reportó la detención de al menos 14 hombres de prensa que estuvieron retenidos durante varias horas.