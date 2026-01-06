Figuera sobre situación en Venezuela: "No hay desabastecimiento en mercados, pero sí cortes de energía"

Delcy Rodríguez juramentó este último lunes 5 de enero como la nueva presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por militares estadounidenses. Ante ello, crece la expectativa en los ciudadanos de lo que sucederá en el país llanero.

En diálogo con Buenos Días Perú, el periodista venezolano Roison Figuera, indicó que la sensación que genera y produce en la población venezolana es la interrogante si realmente el oficialismo va a salir del poder.

Dudas y desconfianza en población

Asimismo considera que con la juramentación de Delcy Rodríguez, se despierta "la curiosidad" en las personas, si este proceso se ha dado de manera espontánea o se trata de negociaciones por debajo de la mesa.

"Todo esto genera muchísima desconfianza ya que ayer se publicó un decreto de estado conmoción exterior que le da a Delcy Rodríguez, facultades para tomar decisiones de manera más rápida sin tener que pasar por la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia", manifestó.

Transición rápida

Figuera indica que la sensación en las calles de Venezuela es distinta tras la captura de Maduro. "Creo que ahora están expectantes y quisieran que la transición se lleve a cabo mucho más rápido, que la política internacional podría permitir y las negociaciones políticas podrían permitirse", señaló.

Posiciones divididas



Figuera señala que un sector de la población respalda un cambio político en el país y muchísima gente esperaría que se facilite una transición, mientras que la contraparte que apoya a Maduro y su administración espera que Delcy Rodríguez continúe realizando acciones para que regrese al país.

"Yo creo que en adelante y una sensación que tienen personas que he entrevistado de lo que piensan, es que a partir de las declaraciones de Trump y lo que dice Delcy Rodríguez, esperarían a ver cómo se desenvuelve la situación", agregó.

Acceso de alimentos

Sobre el tema del acceso de los alimentos, mencionó que todo se ha realizado con normalidad y no se han registrado saqueos o mayores incidencias. Detalló que ayer se comenzó a reactivar el comercio de manera formal, con respecto a la comida en varios sectores de Venezuela todo transcurre en el acceso de alimentos con normalidad.

Reportan fallas eléctricas

El periodista resaltó que se ha reportado interrupciones eléctricas y "hasta anoche habían personas que han reportado que no tenían luz cerca de 30 horas", además en otras zonas se han reportado falta de energía.

Detención de periodistas

Al ser consultado de la labor periodística en Venezuela, indicó que la represión escaló en el país tras las elecciones presidenciales de 2024 y solo ayer detuvieron a 14 periodistas, la mayoría perteneciente a medios internacionales, se les bloqueo los equipos y se les exhortó a borrar material. "Hacer periodismo en Venezuela es estar predispuesto a que cualquier funcionario te detenga y ser sometido", puntualizó.