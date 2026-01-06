Hijo de Nicolás Maduro: “Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier país”

Ante la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado oficialista Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, se pronunció públicamente luego de la captura en Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores. En su intervención, calificó el hecho como un “secuestro” y aseguró mantener la confianza en el retorno de ambos al país. “Mi papá, el presidente Nicolás Maduro Moros, y mi segunda madre, la diputada Cilia Flores de Maduro, han sido secuestrados”, afirmó durante su discurso.

El parlamentario dedicó gran parte de su alocución a destacar la figura personal y política de su padre, a quien describió como “obrero, trabajador y educador”, además de “un abuelo amoroso y un compañero leal”. Sobre Cilia Flores, a quien se refirió como “una mujer íntegra”, sostuvo que su familia “no se vende ni se venderá” y que, pese a enfrentar posibles condenas severas bajo la legislación estadounidense, “más temprano que tarde estarán con nosotros”.

Maduro Guerra advierte sobre una “amenaza global” al derecho internacional

Durante su mensaje, Maduro Guerra señaló que el caso trasciende el ámbito nacional y advirtió que se estaría vulnerando el derecho internacional. “Venezuela no está dando una batalla por su tierra o sus recursos, sino por toda la humanidad”, expresó, al tiempo que alertó que normalizar la detención de un jefe de Estado podría sentar un precedente peligroso. “Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier nación que no decida someterse”, añadió ante el hemiciclo.

El diputado también sostuvo que el retorno de sus padres dependerá, según dijo, de la movilización del pueblo venezolano dentro y fuera del país. “Nuestros ojos lo verán, seremos testigos de ese momento histórico”, manifestó. Su discurso contrastó con un audio difundido previamente por el oficialismo, en el que hacía un llamado a movilizaciones y afirmaba que defendería sus ideales “hasta la muerte”. Cabe recordar que Maduro Guerra figura además en investigaciones de la justicia estadounidense, que lo vinculan con presuntos lazos con grupos armados ilegales de Colombia y delitos relacionados con el tráfico de drogas.