Cilia Flores: la abogada que defendió a Chávez y se convirtió en pieza clave del régimen de Maduro

Cilia Flores, quien detenida junto al dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, no solo era su esposa sino que tenía un papel fundamental en el régimen, según analistas internacionales.

Guillermo Holzmann, analista y consultor académico chileno, señaló que "Maduro no toma una decisión relevante respecto a Venezuela sin preguntarle a ella o ella sin manifestar su opinión al respecto".

Trayectoria política y ascenso en el chavismo

Flores, abogada de profesión, defendió a Hugo Chávez tras el intento de golpe de Estado en 1992 y se incorporó al chavismo, donde conoció a Maduro. Según el analista internacional José Noguera, "no es alguien secundario, es una figura importante y central dentro de la estructura del poder del chavismo". Su carrera incluyó cargos como diputada, presidenta de la Asamblea y fundadora del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Denuncias de nepotismo y casos judiciales

Además de su influencia política, la trayectoria de Flores estuvo marcada por denuncias de nepotismo. Un caso judicial relevante involucró a dos sobrinos suyos detenidos por la policía estadounidense en Haití por transportar drogas en una avioneta. "Los agarraron infraganti con las manos en la masa", dijo Noguera, quien añadió que fueron liberados "como parte de los acuerdos entre el gobierno de Biden y Maduro".

Consolidación de poder

Cuando Maduro llegó a la presidencia, consolidó aún más su poder en Venezuela, y Flores mantuvo una posición clave como operadora estratégica del chavismo. Conocida como "la primera combatiente" entre los seguidores del régimen, su influencia se ejercía tanto públicamente como desde las sombras, según el análisis de los expertos consultados.