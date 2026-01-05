Imágenes falsas sobre una supuesta detención de Maduro se viralizan en redes

La circulación masiva de imágenes y videos generados con inteligencia artificial ha vuelto a poner en evidencia los riesgos de la desinformación en redes sociales. En las últimas horas, diversos contenidos que mostraban una supuesta detención de Nicolás Maduro comenzaron a viralizarse rápidamente, generando confusión entre los usuarios y obligando a expertos a insistir en la verificación rigurosa de este tipo de material.

Las piezas difundidas recreaban escenas como un traslado forzado en avión, con el mandatario venezolano vestido con pijama y con las manos hacia atrás, así como otras situaciones inverosímiles en las que aparecía bailando o lanzando insultos. Aunque algunas imágenes resultaban poco creíbles, otras estaban elaboradas con tal nivel de realismo que dificultaron distinguir lo auténtico de lo fabricado mediante inteligencia artificial.

Desinformación digital y el reto de verificar contenidos virales

Especialistas en verificación digital advierten que este tipo de contenidos suele apoyarse en detalles visuales cuidadosamente construidos y en la rápida difusión a través de plataformas sociales. Por ello, recomiendan revisar la procedencia del material, analizar inconsistencias gráficas y contrastar la información con medios de comunicación reconocidos antes de asumir su veracidad.

La confusión aumentó cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su red social una imagen vinculada al tema, lo que llevó a parte de la audiencia a considerarla auténtica. No obstante, el propio antecedente de difusión de contenidos creados con inteligencia artificial refuerza la necesidad de cautela. Hasta el momento, la ausencia de registros oficiales o transmisiones en vivo desde fuentes verificadas ha impedido confirmar como reales muchas de las imágenes que continúan circulando en internet.