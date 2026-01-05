Artistas venezolanos reaccionan en redes tras versión sobre captura de Nicolás Maduro

Diversas figuras del espectáculo latinoamericano reaccionaron en redes sociales luego de que, durante el fin de semana, se difundiera la versión de la presunta captura de Nicolás Maduro en Caracas, atribuida a una operación del gobierno de Estados Unidos. Los pronunciamientos se multiplicaron en plataformas digitales, principalmente desde artistas venezolanos que residen fuera de su país y que han mantenido una postura crítica frente al régimen chavista.

Entre los primeros en manifestarse estuvieron Ricardo Montaner, Guillermo Dávila, Carlos Baute, Gabriela Spanic y María Conchita Alonso, quienes publicaron mensajes de respaldo al pueblo venezolano y expresiones de esperanza ante lo que consideran un posible punto de quiebre político. Algunos de ellos agradecieron abiertamente al gobierno estadounidense y a líderes de la oposición venezolana, mientras otros optaron por mensajes breves y simbólicos.

Reacciones del espectáculo marcan tendencia en redes tras versión sobre Maduro

Las celebraciones también se trasladaron a espacios públicos en el extranjero. En República Dominicana, el cantante Danny Ocean fue visto recorriendo las calles de Santo Domingo en medio de expresiones de júbilo de ciudadanos venezolanos. A estas manifestaciones se sumó Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, quien acompañado de su familia saludó a sus compatriotas, mientras que Alicia Machado compartió un mensaje escueto pero contundente sobre el momento político que atraviesa Venezuela.

El impacto de estas reacciones trascendió las fronteras venezolanas. En Perú, influencers y figuras mediáticas —tanto venezolanas como peruanas— también se pronunciaron en redes sociales, comentando la coyuntura y replicando contenidos relacionados con la supuesta captura. Las publicaciones reflejan el alcance regional del tema y la atención que genera la situación venezolana en la opinión pública latinoamericana, a la espera de confirmaciones oficiales.