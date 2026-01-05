Jorge González advirtió que el precio del petróleo en Venezuela podría caer: “el precio tiende a bajar”

El economista Jorge González Izquierdo advirtió que la coyuntura internacional ha reactivado la preocupación de los mercados por el precio del petróleo, en especial tras los recientes anuncios vinculados a Venezuela. Según explicó, “Venezuela hoy día es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo”, superando incluso a Arabia Saudita, aunque aclaró que su peso actual responde más a expectativas que a volumen real de producción.

González Izquierdo recordó que la capacidad petrolera venezolana se ha deteriorado severamente en las últimas dos décadas, al precisar que “de producir 3 millones de barriles diarios, hoy día está produciendo alrededor de 900 mil”, lo que, a su juicio, evidencia “una caída bárbara” asociada a problemas estructurales del sector energético bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Precio del petróleo y expectativas del mercado

El exministro señaló que el reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre incentivar inversiones petroleras en Venezuela, podría alterar las proyecciones globales. En ese contexto, subrayó que “cuando aumenta la oferta, el precio tiende a bajar”, y remarcó que los mercados no esperan hechos consumados, pues “los mercados se adelantan vía expectativas”.

A pesar de ello, González Izquierdo fue claro en señalar que el impacto no será inmediato, ya que “esto no es ahorita, le va a tomar sus años”, aunque insistió en que la tendencia futura apunta a la baja, al afirmar que “el futuro del precio del petróleo no es este, es este”, en referencia a una trayectoria descendente sostenida en el tiempo.

Impacto en Perú: dólar, inflación y combustibles

En el plano local, el economista explicó que la caída internacional del crudo ha sido favorable para el país, al destacar que “el precio de los combustibles está bajando hace buen tiempo en el mundo” y que ello ha contribuido a que “la inflación en el Perú haga eso”, junto con el menor costo global de los alimentos.

Sobre el tipo de cambio, González Izquierdo precisó que el dólar cerró el 2025 con una fuerte caída, al indicar que “se cayó más de 10%”, una variación que atribuyó a factores externos como el alto precio de los minerales y el ingreso de divisas. Además, resaltó el peso de las remesas al señalar que “ya está superando los 5 mil millones de dólares”, lo que refuerza la presión a la baja sobre el dólar en el mercado peruano.