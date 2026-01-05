Periodista describe "silencio sepulcral" e incertidumbre en población de Venezuela tras captura de Maduro

El periodista venezolano Royson Figueroa indicó que hay gran expectativa e incertidumbre en la población de Venezuela, así como un silencio que podría calificarse como "sepulcral" de lo que podría pasar en el país tras la captura de Nicolás Maduro y quién asumirá la presidencia.

"La pregunta del qué va a pasar se hace muchísima gente no solamente por parte de seguidores del gobierno de Nicolás Maduro, sino también de propios afectos a la oposición venezolana. Estas últimas 48 horas han sido marcadas por el silencio y por personas en filas de supermercado haciendo compras nerviosas por el miedo de lo que va a pasar", dijo en diálogo con Buenos Días Perú.

Sobre la reciente orden del Tribunal Supremo de Justicia de que Delcy Rodríguez asuma la presidencia del país, el periodista indicó que ha marcado muchas opiniones ya que la población considera que se debió priorizarse de que Maduro sea devuelto a su país por quienes son afectos a su política, mientras que en la oposición hay un silencio pues están expectantes de que se logre la reconstrucción del país.

Estado de excepción aprobado por Maduro

Figuea explicó que la vicepresidenta debería de asumir el cargo y convocar a elecciones en un máximo de 30 días; sin embargo, la Tribunal Supremo de Justicia aprobó el sábado un decreto de estado de excepción decretado por Maduro ante un probable ataque para que Rodríguez asuma la presidencia. "Deja el camino abierto para que no se convoque a elecciones y le da un periodo indefinido", agregó.

Sin pronunciamientos oficiales y desinformación

Asimismo indicó que "se ratifica que quienes están atornillados en el poder no van a salir rápidos como muchos quisieran". Resaltó que hay mucha desinformación, y hasta el momento no hay un balance oficial del número de víctimas que hay tras los bombardeos que dieron con la captura de Maduro. "No ha habido las tácticas de ofensiva, tampoco se ha profundizado los ataques que se han dado", manifestó. Explicó que hay tantas informaciones que a la vez son desinformaciones y los principales poderes del Estado son afectas a Nicolás Maduro por el tiempo que el dictador ha estado en el poder.

Expectativa en población

De otro lado, resaltó que hay expectativa de la población para que la principal figura de la transición sea María Corina Machado y Edmundo González. "Hay una realidad de que Venezuela ha estado polarizada entre un sector y otro. Hay un sector que sigue a Maduro y hay otro sector que sigue a Machado", detalló.

Carencias en Venezuela

Sobre la situación en Venezuela, indicó que el salario integral es 135 bolívares (menos de 1 dólar), pese a que muchas empresas han dado bonificaciones no es la totalidad de un sueldo, se presentan constantes fallas en el servicio eléctrico y del agua, problemas en el transporte público y falencias en el sector salud donde se manda a los mismos pacientes a comprar medicamentos básicos.

Sobre el sector educación, se tienen escuelas dañadas, maestros sometidos o que han dejado su profesión para dedicarse a otras labores para poder subsistir a generar mayores ingresos. De otro lado, dijo que las protestas de ciudadanos venezolanos cesó por el "desencanto" debido promesas que no se cumplieron tanto de oficialismo u oposición.

Detención y represión de opositores

El periodista venezolano resaltó que hay represión contra las personas que protestaron contra el último resultado electoral que dio como ganador a Maduro. Mencionó que el Gobierno de Maduro detuvo a opositores que expresaban libremente su opinión en redes sociales e incluso hasta hace poco han continuado con las persecuciones.