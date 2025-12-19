Experto en seguridad ecuatoriano tras crimen contra jugador y peruana: sería por un tema de apuestas

Tras conocerse el asesinato del futbolista del Barcelona SC, Mario Pineida y una empresaria peruana en Ecuador, el experto en seguridad del país norteño, Jean Paul Pinto, contó las hipótesis que vienen manejando las autoridades policiales de su nación.

En conversación con Buenos Días Perú, Pinto no descartó la posibilidad de que el crimen se encuentre vinculado a la extorsión, específicamente al amaño de apuestas. Además, recordó que no es la primera vez que se registran este tipo de hechos en el territorio.

“La primera hipótesis es que el fútbol ecuatoriano hay una entrada de la casa de apuestas y sabemos que es un terreno para el lavado de activos. Hay también, un problema de arreglo de partidos. Hay jugadores que han perdido la vida por eso (…) Hay una primera pista del lado de la casa de apuestas”, comentó.

¿POR QUÉ ULTIMARON A LA EMPRESARIA PERUANA?

Aunque no hay mucha relación del asesinato de Mario Pineida y la empresaria, se presume que la peruana habría sido ultimada por un presunto cobro de cupos. “Como tenía negocios en Guayaquil, es por ello, que se presume que habría estado sufriendo extorsión”.