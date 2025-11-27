Tragedia en Hong Kong: 55 muertos y 279 desaparecidos en el peor incendio en tres décadas

Un devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, ha dejado al menos 55 muertos, 76 heridos y 279 desaparecidos, convirtiéndose en la peor tragedia de este tipo en Hong Kong en los últimos 30 años. El siniestro, declarado el miércoles por la tarde, afectó siete de los ocho bloques de 31 plantas del conjunto habitacional y ha sido descrito como una “catástrofe masiva” por las autoridades locales.

MATERIALES INFLAMABLES

Según los primeros reportes de los bomberos, el incendio comenzó en uno de los bloques y se propagó rápidamente por los andamios de bambú y lonas de seguridad utilizados en obras de rehabilitación exterior. El director de Bomberos, Andy Yeung, explicó que el uso de poliestireno expandido y lonas impermeables actuó como acelerante, extendiendo las llamas vertical y horizontalmente por todo el complejo.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, informó que el fuego está “bajo control total” y que se ha activado un plan de asistencia de 300 millones de dólares hongkoneses para los damnificados. Además, se han desplegado 1 250 bomberos, 304 vehículos de emergencia y cuatro drones para labores de rescate, aunque el riesgo de colapso del andamiaje sigue siendo alto.

INVESTIGACIÓN Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Las autoridades detuvieron a dos directores y un consultor de ingeniería de la empresa contratista encargada de las obras, acusados de homicidio imprudente por el uso de materiales prohibidos. Paralelamente, la policía registró las oficinas de la firma y las viviendas de los sospechosos para determinar responsabilidades en el origen del fuego.

El gobierno chino, encabezado por Xi Jinping, expresó sus condolencias y ordenó “esfuerzos totales” para reducir las pérdidas humanas. En tanto, grandes compañías como Alibaba, Ant Group, BYD, NetEase, ByteDance y Didi anunciaron millonarias donaciones para apoyar a las familias afectadas. La tragedia supera al incendio del edificio Garley en 1996, que dejó 41 fallecidos y marcó un antes y un después en la historia de Hong Kong.