Cae ‘Jorobado Deivi’ en Argentina: señalado de ser líder de la organización criminal ‘Los Compadres’

Por medio de un comunicado compartido a través de sus plataformas digitales, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que este jueves 13 de noviembre fue capturado en Argentina Deivi Romero Ullilen, alías ‘El Jorobado Deivi’, presunto líder de la organización criminal ‘Los Compadres’.

Desde la entidad, anunciaron que esta detención sucedió gracias a un trabajo en conjunto entre los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y efectivos del país vecino. Además, precisaron que se había emitido alerta roja de Interpol contra Romero Ullilen.

¿QUIÉNES SON ‘LOS COMPADRES’?

La información compartida por la PNP indica que la organización criminal conocida como ‘Los Compadres’, se encuentra vinculada al sicariato, narcotráfico y extorsiones a diversas compañías de La Libertad, región afectada por la delincuencia.

Finalmente, desde el Mininter se está realizando todos los trámites necesarios para que ‘El Jorobado Deivi’ llegué al Perú para que rinda cuentas a la justicia, sea por medio de una extradición o expulsión del país vecino.