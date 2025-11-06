Así fue la captura del peligro hampón alías ‘Negro Marín" en España

En España, se confirmó la captura de Miguel Ángel Marín Morón, alias "Negro Marín", un peligroso criminal y presunto cabecilla de la organización delictiva "Los Sanguinarios de la Construcción", vinculado a extorsiones y sicariato en el Perú.

Marín Morón se mantuvo prófugo durante varios años, cambiando constantemente de identidad y residencia, pero su detención se logró en Madrid gracias a un trabajo de inteligencia y colaboración entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la policía española, y a una alerta roja emitida por la Interpol.

Actividades Delictivas de alias "Negro Marín"

Alias "Negro Marín" es acusado de varios delitos graves en el Perú, incluyendo extorsión a empresarios y comerciantes en zonas comerciales como Gamarra, Unicachi y Las Malvinas.

También es acusado de sicariato al estar vinculado a múltiples casos de asesinatos y extorsiones a transportistas y ser parte de la organización criminal "Los Sanguinarios de la Construcción".

Cabe señalar que, Marín Morón era un conocido rival de otros peligrosos delincuentes como alias "El Monstruo" con quienes mantenía una guerra por el control de territorios y actividades ilícitas.