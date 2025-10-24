Suboficial Luis Magallanes afrontará investigación en libertad por la muerte del rapero “Truco”

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que se dicte mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra el suboficial Luis Magallanes, investigado por la muerte del rapero Eduardo Ruiz, conocido artísticamente como Truco.

El pedido fue formulado por la Tercera Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos, luego de que culminaran los siete días de detención preliminar del efectivo, quien realizó el disparo que acabó con la vida del artista durante una intervención policial en Plaza Francia.

PIDEN JUSTICIA PARA EDUARDO RUIZ

La familia y el abogado de la víctima, Rodrigo Noblecilla, expresaron su indignación por la decisión fiscal y exigieron que se dicte prisión preventiva contra el agente.

“Queremos exigir tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial que se emita prisión preventiva para el investigado Magallanes. Este señor debe llevar el proceso en la cárcel”, declaró Noblecilla.

El letrado también cuestionó que la Dirincri, unidad policial donde labora Magallanes, tenga participación en las pesquisas.

“Ellos no deberían tener injerencia. La conducción jurídica de la investigación le corresponde a la Fiscalía”, señaló.

Por su parte, Roger Ruiz, padre del artista, criticó duramente al congresista Fernando Rospigliosi por sus declaraciones sobre el caso y rechazó la eliminación del mural que rendía homenaje a su hijo.

“Duele porque mi hijo era un artista que se ganaba la vida con su música. No entiendo con qué intención borraron el mural que lo recordaba”, expresó con indignación.

Según el documento remitido por la Fiscalía, Luis Magallanes afrontará la investigación en libertad, bajo el cargo de homicidio simple.