Fuga de monóxido de carbono causa la muerte de ciudadana peruana en Chile

Una mujer peruana de 57 años falleció en Santiago Centro, Chile, tras inhalar monóxido de carbono liberado por una terma en mal estado dentro de su departamento. Según informes locales, la víctima estaba tomando una ducha cuando el aparato comenzó a emitir el gas tóxico, provocando un paro cardiorrespiratorio. La mujer había llegado hace algunos meses al país vecino para visitar a sus familiares.

Riesgos de las instalaciones de gas mal mantenidas

En el mismo departamento se encontraban una joven y un bebé, quienes también resultaron afectados por la fuga de monóxido de carbono. Ambos recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro. Expertos en seguridad doméstica advierten que las instalaciones de gas deben estar correctamente ventiladas y mantenidas periódicamente para evitar tragedias como esta.

Se recomienda que los calefones o termos de agua se instalen preferentemente en espacios exteriores o, si se ubican dentro del hogar, a una altura mínima de 1,80 metros para asegurar la correcta evacuación de los gases. Asimismo, las revisiones periódicas y el mantenimiento profesional son esenciales para prevenir intoxicaciones accidentales por monóxido de carbono.

El caso evidencia la importancia de la fiscalización y la vigilancia constante de los artefactos a gas, sobre todo en viviendas donde la ventilación es insuficiente. Autoridades y expertos enfatizan la necesidad de educar a la población sobre los riesgos de este tipo de instalaciones y las medidas preventivas necesarias para proteger la vida de los residentes.