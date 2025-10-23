Estado de emergencia en Lima y Callao: cobertura internacional resalta la medida de José Jerí

La reciente decisión del presidente interino José Jerí de declarar un estado de emergencia en Lima y Callao ha captado la atención de medios internacionales. La medida, que estará vigente por 30 días, busca frenar la creciente violencia asociada al crimen organizado y contener la ola de delitos que afecta a la capital y al puerto del país. Diversos noticieros de la región y del mundo han analizado la coyuntura peruana y el impacto de esta directriz sobre la seguridad ciudadana.

Alcance del estado de emergencia y restricciones aplicadas

El estado de emergencia faculta al gobierno a restringir temporalmente derechos constitucionales, incluyendo la libertad de reunión y de tránsito, salvo en casos autorizados por las autoridades. Además, permite a las fuerzas de seguridad intervenir domicilios y detener ciudadanos sin necesidad de una orden judicial. Según el mensaje televisado de José Jerí, la medida forma parte de un plan inicial para “cambiar la historia de la lucha contra la inseguridad” en el país.

La medida fue adoptada tras una sesión del Consejo de Ministros, donde se acordó también el despliegue de las Fuerzas Armadas para reforzar el orden público. Medios internacionales, como Canal 26 de Argentina y noticieros de Chile, destacaron que el presidente Jerí enfatizó que la decisión busca generar resultados concretos en la reducción de la criminalidad en un contexto de alarmante incremento de delitos, particularmente la extorsión.

Los informes reflejan que las denuncias por extorsión han aumentado de 2,396 casos en 2023 a 15,336 en 2024, un incremento superior al 500%. La cobertura mediática global pone de relieve la preocupación por la inseguridad en Perú y la relevancia de las acciones del gobierno de José Jerí para estabilizar la situación en Lima y Callao durante este periodo de emergencia.