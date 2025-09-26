Periodista paraguayo Aldo Ynsfran: “El monstruo se niega a ser extraditado al Perú”

Tras conocerse que Erick Moreno Hernández, cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, fue detenido en Paraguay tras más de tres años de estar prófugo de la ley, se supo que cinco naciones, entre ellas el Perú y Estados Unidos, piden su entrega.

Según las autoridades, alias ‘El Monstruo’ es uno de los criminales más buscados de Sudamérica, solo en nuestro país es requerido por ser el cabecilla de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’, una organización criminal dedicada a asesinatos por encargo, tráfico de drogas y extorsiones en la capital.

Por su parte las autoridades de los Estados Unidos lo incluye en investigaciones por lavado de activos y vínculos con redes transnacionales.

No quiere regresar al Perú

Esa mañana en un enlace con Buenos Días Perú. Aldo Ynsfran, periodista del diario “La Nación” de Paraguay, dio mas detalles de la captura de alias ‘El Monstruo’.

“Erick Moreno Hernández ya tiene en Paraguay dos pedidos de extradiciones formales, desde marzo de este año”, indicó el hombre de prensa.

“Ayer, tras su captura se realizó la audiencia de identificación de Moreno Hernández y se le pregunto si él mismo desea ser extraditado de forma voluntaria o en su defecto se acoge al proceso ordinario de extradición”, agregó.

Según el periodista del diario “La Nación” de Paraguay, alias ‘El Monstruo’ optó por la segunda opción, acto seguido las autoridades paraguayas decidieron que sea trasladado a la cárcel de Emboscada como parte de una prisión preventiva, mientras sigue este proceso.

Cabe señalar que, Moreno Hernández ha solicitado a las autoridades quedarse el mayor tiempo posible en suelo paraguayo, al asegurar que su integridad está en riesgo si regresa al Perú, y afirmó que personas vinculadas al crimen organizado y funcionarios de Policía Nacional, buscarían atentar contra su vida en caso pise suelo peruano.