El “Monstruo” tras su captura en Paraguay confirma que recibía información de la Policía peruana

La noticia del día es la captura de alias “El Monstruo” en Paraguay. La caída de Erick Luis Moreno Hernández se logró tras meses de trabajo de la División de Crimen Organizado de la Dirincri y ras ser seguido en el Perú y Brasil, finalmente cayó en la ciudad paraguaya de San Lorenzo.

La captura del cabecilla de la organización Los Injertos del Cono Norte se dio gracias a las acciones de agentes peruanos que trabajaron de forma articulada con la Policía Nacional de Paraguay para ponerle un fin a su vida delictiva.

Habla con el rostro cubierto tras su captura

Alias 'El Monstruo' cuando fue reducido y esposado, lo primero que dijo fue su nombre completo a las autoridades y reveló su nacionalidad peruana. Luego señaló que la policía peruana es “corrupta” y que lo culpan a él de todo lo que pasa en Lima.

Erick Moreno declaró a periodistas de Paraguay con el rostro cubierto y a la pregunta si recibía información de la Policía peruana, respondió con un rotundo “Siempre”.

"Lastimosamente en mi país existe la corrupción (…) Nunca estuve en Brasil, estaba en Santa Cruz y luego acá [Paraguay] por dos años, estoy acá por mi seguridad, por mis enemigos", agregó a la periodista paraguaya.

En otro momento indicó: "Existen muchas bandas en mi país, que toman mi nombre para poder lucrar” y mencionó que sigue los reportajes de Panorama que realizan una amplia cobertura e investigaciones sobre estos temas.

Cabe señalar que, la captura de alias “El Monstruo” ha sido calificado por la Dirincri como un operativo estratégico, que cierra un ciclo de seguimiento que abarcó escuchas, vigilancias digitales y trabajo de campo entre la policía peruana y paraguaya.