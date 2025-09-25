Paraguay evalúa expulsar a “El Monstruo” si no se solicita rápido su extradición, revela periodista

La noche del último miércoles 24 de septiembre cayó Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, uno de los criminales más buscados por las autoridades peruanas. El periodista paraguayo Aldo Insfrán, del diario La Nación, confirmó en entrevista con Buenos Días Perú que el prófugo —requerido por múltiples delitos vinculados a extorsión y sicariato— fue detenido en la ciudad de San Lorenzo, a pocos kilómetros de Asunción, tras un operativo conjunto entre las policías de Paraguay, Perú, Brasil e Interpol.

“Se logró ubicarlo en una residencia que él mismo estaba alquilando en la ciudad de San Lorenzo, distante aproximadamente a unos 15 o 20 km de la capital paraguaya”, explicó Insfrán, quien precisó que el criminal habría permanecido en ese país desde 2021, utilizando varias identidades falsas para moverse entre Paraguay, Brasil y Bolivia.

La detención se concretó tras un intenso trabajo de inteligencia que incluyó el rastreo de sus movimientos financieros y posibles vínculos con redes delictivas en la región. Sin embargo, ahora el futuro de El Monstruo está en manos de las autoridades migratorias y judiciales paraguayas.

“La Dirección General de Migraciones básicamente tendría potestad inclusive de poder expulsarlo. Si tal circunstancia sucede, obviamente va a tener que abandonar de forma inmediata la República del Paraguay”, advirtió Insfrán. El comunicador agregó que esta expulsión se concretaría “a no ser que ingrese vía exhorto un pedido de extradición por parte de alguno de los países donde esta persona pudo haber cometido algún hecho punible”.

CONTRA EL TIEMPO

De no formalizarse un requerimiento judicial desde el Perú, la expulsión podría producirse en cuestión de horas. “El último caso similar fue el de un narcotraficante mexicano, que en menos de 24 horas fue expulsado del país”, recordó Insfrán.

El periodista también reveló que las autoridades investigan si Moreno Hernández continuaba operando desde Paraguay. “Se maneja información de que podría estar involucrado en hechos delictivos tanto en Perú como en Brasil”, indicó. Además, no descartó que haya recibido apoyo local para evadir la justicia, pues “algunas autoridades policiales peruanas habrían filtrado información que frustró intentos previos de captura”.

DIFERENCIAS ENTRE EXPULSIÓN Y EXTRADICIÓN

La diferencia entre expulsar y extraditar a un delincuente radica principalmente en el procedimiento y sus consecuencias legales. La expulsión es una medida administrativa mediante la cual un país decide deportar a un extranjero por representar un riesgo o haber ingresado de forma irregular, y suele ser un proceso rápido. Sin embargo, si no existe una orden judicial en su país de origen, el individuo podría quedar en libertad al llegar. En cambio, la extradición es un proceso judicial y diplomático más complejo, que implica un pedido formal del país requirente y garantiza que el acusado sea entregado para enfrentar la justicia o cumplir una condena por delitos específicos.