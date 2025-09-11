Estudiante gana medalla de oro para el Perú en Olimpiada Internacional de Física en Santo Domingo

El estudiante de Carabayllo, Sebastián Choque, ganó una medalla de oro en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física (OCCAFI) en 2024, un logro que fue destacado en agosto de 2024 y ahora en este septiembre de 2025, el joven de 16 años logra la doble hazaña con logrando dos medallas de oro consecutivas en esta misma olimpiada.

El evento estudiantil se realizó entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre en Santo Domingo, República Dominicana donde el estudiante peruano se alzó con la medalla de oro por segundo año consecutivo y obtuvo, además, la puntuación más alta del certamen.

Orgullo peruano

Sebastián cuenta con una trayectoria académica destacada: fue campeón de la Olimpiada Mesoamericana de Física en México 2023, obtuvo tres veces consecutivas el primer lugar en el Concurso Internacional Canguro Matemático y ganó una medalla de oro en el Torneo Internacional de Jóvenes Matemáticos.

Cabe señalar que, la competencia reunió a más de 40 jóvenes de países como Costa Rica, Colombia, Cuba, El Salvador y México, con el objetivo de promover el estudio de la física, reconocer la excelencia académica y fortalecer la cooperación científica en la región.