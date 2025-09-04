Fallece Giorgio Armani, ícono de la moda italiana a los 91 años

A los 91 años, falleció el diseñador de moda reconocido por transformar el estilo de la moda prêt-à-porter en Milán, Giorgio Armani.

El diseñador considerado el 'rey' de la moda italiana, falleció en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años.

Así lo confirmó su casa de moda. Indicando que Armani murió en su domicilio, mientras solo se sabía que se estaba recuperación de una enfermedad cuya naturaleza no fue revelada.

El mensaje de su casa de moda

"Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo", comunicó la casa de moda.

La firma, en los últimos días, se preparaba para un evento especial para conmemorar los 50 años de la marca Giorgio Armani durante la Semana de la Moda de Milán este mes.

Cabe señalar que, Armani transformó la sastrería masculina a partir del traje desestructurado, redefiniendo el concepto de elegancia silenciosa.