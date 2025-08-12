Periodista peruano permanece detenido en Estados Unidos: consulado gestiona su deportación

Un periodista peruano se encuentra detenido en el centro "El Paso", en Texas. Ricardo Quintana migró a Estados Unidos con su familia y estaba siguiendo un proceso para solicitar asilo, pero será expulsado del país norteamericano.

En diálogo con Buenos Días Perú, el embajador Pedro Antonio Bravo Carranza, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, dio detalles sobre las condiciones que se encuentra nuestro compatriota.

Traslado de periodista a Texas

Bravo indicó que el cónsul general de Miami se dirigió a la prisión "Aligator Alcatraz" donde se encontraba detenido inicialmente Ricardo, pero este fue trasladado hasta el centro de detención de migrantes "El Paso", en Texas.

Ante ello, el cónsul general en Houston está habilitado para interceder con las autoridades estadounidenses para conocer el estado de salud, el tratamiento digno y humano de nuestro compatriota.

Peruano será expulsado

Señaló que han conversado con las autoridades estadounidenses y lo más probable es que sea expulsado. Detalló que el connacional se ha acogido a la figura de asilo y ha manifestado su deseo de regresar al Perú, por lo que ellos vienen realizando las acciones para que pueda ser parte de los vuelos de deportación.

El embajador resaltó que han instado al cónsul ha verificar las condiciones en que se encuentra el periodista y comunicar a las autoridades estadounidenses que nuestro connacional sea tratado dignamente tras cometer una irregularidad migratoria.

Condiciones a cumplir para continuar en EE.UU.

Por otro lado, señaló que hay casos de peruanos que han salido de estos centros de detención, pero depende de se cumplan ciertas condiciones. Es muy difícil que el proceso sea satisfactorio si las personas han cruzado la frontera irregularmente con México en los últimos dos años.

Asimismo, haber cometido un delito como conducir bajo la influencia de alcohol o drogas, exposición al peligro. Finalmente cuando se agota los recursos migratorios administrativos y hay una orden firme de deportación y no salió del país, la persona es detenida y es deportada.

Más de 200 peruanos con detención migratoria

Cabe precisar, que Bravo Carranza manifestó que existen entre 200 a 250 ciudadanos peruanos en detención migratoria en los Estados Unidos, esta cifra es un promedio que estima en los últimos meses.