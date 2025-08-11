Muere Miguel Uribe Turbay tras dos meses de lucha contra las secuelas de un atentado

El senador colombiano Miguel Uribe Turbay falleció la madrugada de este lunes en la Fundación Santa Fe de Bogotá, a los 39 años, luego de permanecer más de dos meses hospitalizado. El político no logró superar las graves heridas sufridas en un atentado ocurrido el 7 de junio en plena campaña política.

El ataque se produjo durante un mitin en la capital, cuando un joven armado disparó en su contra. Uribe Turbay recibió dos impactos: uno en la cabeza y otro en la pierna. Pese a las intervenciones médicas y los esfuerzos de su equipo, su estado de salud se mantuvo delicado hasta su deceso. El presunto agresor, un menor de edad, continúa prófugo de las autoridades.

Despedida con dolor y promesas

María Claudia Tarazona, esposa del senador, expresó su profundo pesar en redes sociales. En un mensaje cargado de emotividad, le agradeció por el amor compartido y por su rol como padre. Prometió cuidar de sus hijos y mantener viva la memoria de su esposo, asegurando que su vínculo trascenderá más allá de la vida.

Uribe Turbay, líder del partido Centro Democrático, deja un vacío en la política colombiana y en la vida de quienes lo conocieron. Su partida marca un nuevo capítulo en la violencia política que sigue afectando al país, y su caso continúa bajo investigación.