Rodríguez Mackay sobre ataque de EE.UU. a Irán: "No sería el inicio de una tercera guerra mundial"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bombardeó el último sábado tres instalaciones nucleares de Irán, hecho que ha puesto la atención en los próximos pasos de Teherán y abre la interrogante si es que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial.

Miguel Ángel Rodríguez Mackay señaló en diálogo con Buenos Días Perú, que tras el ataque de Estados Unidos a Irán "no sería el inicio de una Tercera Guerra Mundial"; sin embargo, podría ser el camino si en caso "se desenfrena".

"No estamos propiamente dicho (en una Tercera Guerra Mundial) porque para que lo sea tendría que ser una guerra extendida y hemos visto que China y Rusia no han expresado directamente una posición de asumir el plano bélico de aliado de Irán", dijo.

Irán busca ayuda

Rodríguez manifestó que lo que se está viendo es una intensificación y Estados Unidos no se va a quedar allí e Irán va a seguir atacando, pero más allá de ellos no ve un paso gigante de Irán en lo inmediato. Asimismo, detalló que el canciller de Irán está viajando a Rusia "en busca de ayuda", por lo que "no hay una tercera guerra mundial todavía", agregó.

Reacción de Irán

Explicó que desde Israel surgió como Estado en 1948, ha vivido siempre rodeado de una región de países bajo la inseguridad, bajo amenaza. "Yo creo que Israel está preparado para sortear diversidad de amenazas, el tamaño de la respuesta de Irán es lo que todo el mundo ha estado temiendo", agregó.

Régimen de los ayatolás

El especialista resaltó que hasta ahora se ha visto el poderío balístico iraní, pero no su poderío militar ya que se temía que podría generar zozobra. Israel y Estados Unidos no solo van a querer acabar con los espacios de uranio, sino buscar la caída del régimen de los ayatolás, eso es lo que debe seguir en la lógica que considera Rodríguez en base a los últimos acontecimientos.

Reacción de Irán en el mundo

"Yo creo que si cierra el estrecho de Ormuz no le va a convenir ni a China, puede ser una medida extrema, la preocupación es que suba el precio del petróleo y todo va a encarecer, pero lo que sí considera "complicado" la capacidad de reacción de Irán en el mundo", manifestó.

Sobre la capacidad de reacción, Rodríguez Mackay detalló que se refiere a ataques selectivos a espacios muy pro-estadounidenses o pro-israelías en diversas partes del mundo como pasó en Argentina (embajadas, puntos vulnerables). "Cuidado con eso que puede haber por parte de Irán en el mundo y a ese tipo de reacción al que debemos estar preparados con mucha inteligencia", puntualizó.