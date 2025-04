¿Por qué el papa Francisco nunca visitó Argentina durante su pontificado?

En entrevista exclusiva con Buenos Días Perú, el periodista argentino Gabriel Báez, corresponsal de Canal 4 El Dorado, compartió cómo se vive el luto nacional en Argentina tras la muerte del papa Francisco, ocurrida la madrugada del domingo 21 de abril.

“Es un panorama muy triste el que estamos viviendo los argentinos”, afirmó Báez. Contó que la noticia se conoció a las 5:30 a. m. en el país, sorprendiendo a muchos durante el inicio de su jornada laboral. “Mucho dolor, mucha tristeza es lo que se percibe… Jorge Mario Bergoglio era un hombre muy comprometido con la gente más humilde”, destacó.

En señal de duelo, el presidente Javier Milei declaró siete días de luto nacional y suspendió todas las actividades festivas en el país. “Se llama a la reflexión, a quedarnos con el legado del papa Francisco”, explicó el periodista.

LAS POSIBLES RAZONES QUE LO LLEVARON A POSTERGAR SU VISITA

Consultado sobre el hecho de que Francisco no visitara Argentina durante sus más de 12 años de papado, Báez reconoció que fue un tema de debate nacional. “La presencia del Papa podía representar connotaciones políticas. Él era muy consciente de que su visita podía profundizar la grieta política del país”, señaló. “Hay quienes celebraron su decisión de no venir hasta que no se subsanaran esas divisiones”, añadió.

Respecto a los homenajes en su memoria, Báez aclaró que las iglesias y templos se han convertido en los principales espacios de encuentro y oración. “El domicilio de Bergoglio no se ha tomado como lugar de peregrinación. El católico ha entendido que el lugar para recordar al Papa son las iglesias”, comentó. Además, se han realizado misas y actividades conmemorativas en escuelas católicas y parroquias en todo el país.

En cuanto al pronunciamiento del cardenal argentino, Báez indicó que ha sido de profundo pesar. “Pidió que se mantenga viva la lucha del Papa por los más humildes y su ejemplo de cercanía con el pueblo”, sostuvo.

El periodista también confirmó que representantes eclesiásticos argentinos ya han partido a Roma para participar del funeral. El Vaticano ha programado el entierro del papa Francisco para el viernes 26 de abril.