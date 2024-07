Régimen de Maduro estaría detrás de 7 mil asesinatos, según alto comisionado de Naciones Unidas

Tras las cuestionadas elecciones en Venezuela que le otorgan la victoria a Nicolás Maduro, la Cancillería del Perú ordenó a los diplomáticos venezolanos abandonar nuestro territorio en un plazo no mayor a las 72 horas.

Ante esta situación, el excanciller Luis Gonzalez Posada, quien calificó estos comicios como un “fraude descomunal”, recordó que en su momento solicitaron “romper relaciones con Venezuela porque no tenía ningún sentido mantener relaciones diplomáticas plenas con lo que era una dictadura brutal, que se legitimaba a través de este de este sistema”, indicó a Buenos Días Perú.

“Tenemos claras las cosas, no se pueden sostener dictaduras porque de alguna manera las legitimamos. A Maduro no le importa lo que piensen los países democráticos, no le importa lo que piense la OEA, las Naciones Unidas porque se ha encasquetado en un bloque, que es el único que le importa mantener relaciones económicas comerciales y diplomáticas, me refiero a Rusia, China, Corea del Norte e Irán y en América Latina: Cuba Nicaragua y Bolivia. Ese es su grupete, que además ha salido públicamente a respaldarlo y más ampliamente, los partidos comunistas y los partidos de extrema izquierda que aplauden lo que ha hecho Maduro, que es una vergüenza. Entre ellos, Perú libre en nuestro país y diferentes parlamentarios”, agregó.

ASESINATOS POR PARTE DE LAS FUERZAS ARMADAS

El excanciller fue consultado sobre cuál camino debería la oposición venezolana ante las “fraudulentas” elecciones del régimen de Nicolás Maduro y destacó que es importante que los altos mandos militares y aliados al Gobierno sean procesados por la gran cantidad de asesinatos que les atribuyen.

“Un alto comisionado de las Naciones Unidas establece la responsabilidad de 7 mil asesinatos y la comisión de derechos humanos de la OEA señala que hay 8 mil ejecuciones extrajudiciales. Aparte, han saqueado las cargas públicas, el estimado son 300 mil billones de euros, nos parece una cantidad asombrosa, pero eso es. Hace dos años, se encontró en un banco de Andorra 2100 millones de euros que los movieron de ese banco a otras cuentas cifradas personajes vinculados a Hugo Chávez y a Maduro, en Estados Unidos han embargado los bienes de quien era un guardaespaldas de Chávez y su mujer que era enfermera por valor de 1000 millones de dólares. Entonces, la suma de los dos temas: el miedo a ser procesado por crímenes de humanidad y el miedo a que pongan al descubierto la ratería que han cometido los lleva a aferrarse a como dé lugar”, explicó el exfuncionario.