Nancy Avellanos: las pruebas del “fraude” de Nicolás Maduro “están a disposición de todos”

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, anunció el día de ayer que lograron "rescatar, con la ayuda de muchos voluntarios, el 73,2% de las actas de votación” y que tienen como probar el avasallante triunfo de Edmundo González Urrutia y el “fraude” del régimen de Nicolás Maduro.

La periodista venezolana Nancy Avellanos, vicepresidenta de la Coalición por Venezuela, destaca que esta vez las pruebas sobre este “fraude” están a disposición de todos.

“Esta vez las pruebas sobre por qué es un fraude están a disposición de todo el público, creo que ahí la oposición venezolana ha venido aprendiendo y desarrollando un espíritu de resiliencia, que ha permitido, con la labor heroica de los testigos de mesa, tener más del 73% de las actas de las mesas de votación, que han estado subidas a un portal, que pueden ser consultadas”, indicó la mujer de prensa a Buenos Días Perú.

Entre los siguientes pasos Avellanos destaca que tiene que “abrirse un proceso”, denunciando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “ha quedado deslegitimado como autoridad”.

Adicionalmente, señaló que hoy hay una convocatoria a las 11:00 a.m. (hora de Caracas) para desarrollar asambleas ciudadanas en todo Venezuela.

“La falta de condiciones democráticas en Venezuela no eran novedad en el periodo electoral, por algo Venezuela es el único país en la historia de Latinoamérica que se encuentra en segunda fase de investigación por la Corte Penal Internacional, eso es inédito, evidentemente las condiciones básicas para que se diese un escenario electoral viable no estaban dadas, hay un escenario mínimo de condiciones, pero en Venezuela no había ni siquiera el escenario mínimo desde hace 10 años”, haciendo referencia a los comicios que se llevaron a cabo en 2013 y 2015, precisando que la proporción de votos a favor de Edmundo González es de 1 a 3.

¿NUEVA OLA MIGRATORIA?

Luego del anuncio de la victoria de Nicolás Maduro por parte del CNE, especialistas han advertido que se desencadenaría una nueva ola migratoria.

“Había estadísticas que hablaban de que el 25% de la población estaba dispuesta a irse del país si Nicolás Maduro continuaba en el poder”, indicó.

Por otro lado, cuestionó los conflictos en las relaciones consulares, haciendo énfasis en que estos establecimientos diplomáticos no tendrían que dejar de atender pese a las tensiones entre ambos países.

“También es importante poner sobre la mesa que las relaciones consulares, aun cuando dos países entren en conflicto no deberían cesar, el consulado no tendría por qué dejar de atender el día de hoy ni ninguno de los días. Primero que nada, el Perú siempre ha sido un país respetuoso de las relaciones consulares, más allá de la ruptura que pueda haber en la relación diplomática. Sin ir muy lejos, aún en la Segunda Guerra Mundial con la Alemania nazi, había consulados que atendían en países aliados porque se entiende que el deber de estas instancias administrativas es de cumplir con la protección de sus nacionales. Entonces, si hay que dejar muy en claro que esa lectura pretende colocar el tema consular. De hecho, cuando tuvimos la ruptura de relaciones en 2019 y estaba la embajada reconocida del presidente interino Juan Guaidó, y yo era parte, se mantenían las relaciones consulares y estaba la delegación de Maduro trabajando en el consulado. Entonces, ahorita no tendrían por qué no atender a los ciudadanos venezolanos”, agregó.