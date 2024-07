Joven peruano viajó a EE.UU. para trabajar y hace 5 días está desaparecido: familia pide ayuda

Un peruano de 20 años ha sido reportado como desaparecido en Estados Unidos, donde había viajado en busca de mejores oportunidades laborales. Según declaraciones de su hermano Robin Estela Cabrera a Buenos Días Perú, el joven ha estado desaparecido desde el último viernes 28 de junio en Nueva York.

"El viernes fue la última vez que tuvimos contacto con él. Al día siguiente, encontramos sus pertenencias en Muelle 84 ", explicó. "Hace dos semanas anteriores sentimos cambios muy extraños en él, él empezó a escuchar voces, empezó a tener miedo de todo el mundo y nosotros creemos que él perdió el conocimiento", detalló.

"Le ha cogido ansiedad (...) Yo lo llevé hasta un centro médico y por el tema de las citas, que es un poco complicado también acceder al sistema de salud de acá, ya no no dio tiempo", agregó Robin.

El día de su desaparición, cámaras de seguridad captaron al joven actuando de manera errática y abandonando sus pertenencias antes de correr hacia el área cercana al mar. La policía de Nueva York ha sido criticada por la familia por su falta de acción en el caso, a pesar de la gravedad de la situación y la evidencia disponible. "La policía ha estado, digamos, durmiendo en este asunto", comentó Robin con frustración.

"Nosotros hemos tenido que presionar para acceder a las cámaras y solo así pudimos ver a mi hermano actuando extraño", sostuvo.

PIDE QUE NO LO ABANDONEN

La familia ha hecho un llamado a las autoridades peruanas para obtener apoyo en la búsqueda del aspirante a fisiculturista. "Ya casi es una semana que lleva desaparecido. Mi familia está desesperada ahí en Perú con con con esa decepción que no pueden hacer nada. Espero de mi querido Perú, de mis autoridades, que no me abandonen, que apoyen a mi familia, que les den una visa para que puedan apoyarme acá", comentó Estela Cabrera casi al borde de las lágrimas.