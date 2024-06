Conozca el Dealey Plaza: el lugar donde asesinaron al presidente John F. Kennedy hace 60 años

Omar Ruiz de Somocurcio y Raúl Romero visitaron uno de los lugares más emblemáticos y cargados de historia en Estados Unidos: la Dealey Plaza en Dallas, Texas. Este sitio es conocido por ser el lugar donde, el 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado, un evento que conmocionó al mundo entero y que sigue siendo objeto de fascinación y teorías de conspiración.

ESCENARIO HISTÓRICO

Uno de los principales puntos de interés en la plaza es el sexto piso del antiguo almacén de textos escolares de Dallas. Desde una ventana en este piso, Lee Harvey Oswald, un empleado del almacén, disparó contra el presidente Kennedy mientras este circulaba en una caravana por la plaza. "Lamentablemente, ahí en esa ventana empezó la dramática muerte del expresidente John F. Kennedy", comentó Ruiz de Somocurcio.

Kennedy fue el cuarto presidente de Estados Unidos en ser asesinado. Durante su recorrido por la plaza, recibió dos impactos de bala: el primero entró por su espalda y salió por su garganta, y el segundo, fatal, lo impactó en el cráneo. Estas ubicaciones están marcadas por cruces en la carretera, recordando el momento exacto de los disparos.

A pesar de múltiples teorías conspirativas que han surgido a lo largo de los años, las investigaciones oficiales identificaron a Lee Harvey Oswald como el único tirador. Oswald fue detenido y más tarde asesinado antes de poder ser juzgado formalmente, dejando muchas preguntas sin respuesta y alimentando diversas especulaciones sobre el verdadero alcance de la conspiración detrás del asesinato.

"La emoción me ha embargado tanto que hasta me he ido a donde han hecho las cruces para poder tomarme una foto. La verdad, un lugar con una vibra muy fuerte, con una carga muy fuerte", expresó uno de los conductores de Teledeportes.