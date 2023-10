Embajador de Palestina en Perú: "Hamás no tiene nada que ver con nosotros, y no estoy de acuerdo con su pensamiento"

El embajador de Palestina en Perú, Walid Muaqqat, ha condenado el reciente bombardeo a un hospital en la franja de Gaza y ha cuestionado la versión de los hechos proporcionada por las autoridades israelíes.

En una entrevista con Buenos Días Perú, el diplomático ha criticado la violencia en la región y ha subrayado la necesidad de una solución pacífica al conflicto. Según Muaqqat, la versión de Israel de que el grupo Yihad Islámica fue el responsable del ataque es incorrecta.

"No vamos a entrar en esa discusión porque realmente ustedes y todo el mundo sabe muy bien que están causando más de 5000 muertos ahora víctimas Israel con todo ese bombardeo, con esas características de esas bombas", afirmó el embajador. "Eso se puede comprobar con los bombardeos previos que ha hecho Israel", agregó.

Además, Muaqqat se refirió a la situación de la población palestina en la franja de Gaza, que ha sufrido la destrucción sistemática de sus hogares y la pérdida de vidas debido a los ataques israelíes. Según Muaqqat, Israel está llevando a cabo un plan para desaparecer la franja de Gaza, algo que considera una exageración y una preocupación principal.

"Yo no vengo aquí a defender a Hamás, y no vamos a minimizar el problema, aquí está en juego la vida de 13 millones de palestinos que sufren la ocupación de Israel", indicó. "Están más preocupados por quién hizo el ataque y no de los muertos", añadió

Además, Muaqqat criticó la posición de los medios de comunicación internacionales respecto al conflicto, acusándolos de no cuestionar la versión de los hechos proporcionada por Israel. "Los medios de comunicación no están convencidos de que solamente tienen que repetir lo que dice Israel", afirmó.

En cuanto a la situación humanitaria en la franja de Gaza, Muaqqat criticó la falta de ayuda y la dificultad para hacer llegar suministros a la región. Según el embajador, la propuesta de un cese al fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU fue bloqueada por los Estados Unidos e Inglaterra.

Finalmente, Muaqqat hizo un llamado a la comunidad internacional para que tome medidas para poner fin al conflicto y ayudar a la población palestina en la franja de Gaza. "Es una vergüenza para el mundo entero estar en silencio", manifestó el embajador.

Asimismo, exhortó a las autoridades peruanas a "incitar a Israel para que cumpla las resoluciones de la legalidad internacional", para que nazca el estado palestino y reciba su territorio.